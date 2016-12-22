22.12.2016 (13:19)

В московском Молжаниново начато заселение двух домов для 1200 семей военнослужащих

Сегодня в Москве в муниципальном округе Молжаниновский состоялась церемония, посвященная заселению микрорайона для военнослужащих.

В торжественной обстановке ключи от квартир получили первые 20 семей. Среди новоселов — действующие и уволенные в запас военнослужащие, которые избрали столицу в качестве постоянного места жительства.

Из-за банкротства предыдущего подрядчика строительство этих домов было заморожено, однако усилиями Главного управления обустройства войск корпуса №3 и №4 были в декабре введены в эксплуатацию и теперь в них поселятся почти 1200 семей. Все жилье сдано с отделкой, установленной сантехникой и кухонными плитами. Рядом построена вся необходимая инфраструктура — школа, два детских сада, магазины.

Всего микрорайон на улице Синявинской, д. 11 насчитывает 14 домов на 4587 квартир. Это второй полностью заселенный столичный район для военнослужащих. Ранее новоселье отпраздновали жители квартала из 12 домов на ул. Большая Очаковская в Юго-западном округе Москвы.

Работы по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах на ул. Левобережная, д. 4 и ул. Полины Осипенко, д. 8 планируется завершить в 2017 году.

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