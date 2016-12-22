22.12.2016 (10:43)

Впервые «Ёлка командующего ВДВ» пройдет на территории главного храма десантников в Москве

Более 200 детей военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили приглашение на главное новогоднее мероприятие десантников — «Ёлку командующего ВДВ».

Впервые оно пройдет в Москве на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках (ул. Матросская Тишина, 9), имеющего официальный статус собора ВДВ России.

В торжественном открытии «Ёлки», которое состоится 25 декабря в 12.00, примет участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Для детей десантников подготовлены подарки и специальная концертная программа Ансамбля песни и пляски ВДВ.

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