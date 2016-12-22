22.12.2016 (08:25)

В 2016 году соединения и части Западного военного округа более 170 раз поднимались по тревоге

В 2016 году по решению командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова, в войсках округа было проведено более 170 внезапных проверок боевой готовности.

Командованием округа по тревоге внезапно поднимались органы военного управления, соединения и воинские части, подразделения обеспечения общевойсковых и авиационного объединений.

Целью проводимых мероприятий являлась отработка вопросов организации управления и взаимодействия штабов различного уровня, оценка уровня готовности органов военного управления, объединений и соединений округа к проведению учений в условиях, максимально приближенных к боевым, в том числе и на незнакомой местности. Кроме того, проводилась оценка способности приведения объединений, соединений и частей в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.

Для объективного контроля за действиями подчинённых, в частях работали группы офицеров под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, либо его заместителей.

В общей сложности, в проверках было задействовано около 40 тыс. военнослужащих, более 3 тыс. единиц колесной и гусеничной техники, до 200 вертолетов и самолетов.

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