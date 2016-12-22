22.12.2016 (05:19)

Тренировка расчетов ЗРС С-300 ПВО Восточного военного округа проведена в Хабаровском крае

Тактическое учение с зенитно-ракетными полками войск ПВО Восточного военного округа завершилось в Хабаровском крае.

В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Затем личный состав С-300 выполнил развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, электронными пусками ракет.

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