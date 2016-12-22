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22.12.2016 (02:47)

На судостроительном предприятии в Санкт-Петербурге состоится закладка малого ракетного корабля нового поколения для ВМФ России

24 декабря на судостроительном предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге для Военно-Морского Флота России будет заложен малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800. Приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование "Буря".

 Планируется, что в торжественной церемонии закладки малого ракетного корабля "Буря" примут участие представители Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также проектно-конструкторских организаций.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей Военно-Морского Флота.

 Справочно:

  На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки     три малых ракетных корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 "Ураган", "Тайфун" и «Шквал». Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , ВВТ , Корабли
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