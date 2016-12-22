22.12.2016 (02:47)

На судостроительном предприятии в Санкт-Петербурге состоится закладка малого ракетного корабля нового поколения для ВМФ России

24 декабря на судостроительном предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге для Военно-Морского Флота России будет заложен малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800. Приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование "Буря".

Планируется, что в торжественной церемонии закладки малого ракетного корабля "Буря" примут участие представители Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также проектно-конструкторских организаций.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей Военно-Морского Флота.

Справочно:

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 "Ураган", "Тайфун" и «Шквал». Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице