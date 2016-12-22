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22.12.2016 (03:42)

Сегодня в Москве состоится расширенное заседание Коллегии Минобороны России

Расширенное заседание Коллегии пройдет в здании Национального центра управления обороной Российской Федерации.

На заседании будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2016 году и определены задачи на 2017 год.

В работе Коллегии примет участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Также на заседание приглашены представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Федерального собрания РФ и других федеральных органов государственной власти, промышленности, ветеранских и общественных организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Коллегии
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