22.12.2016 (00:15)

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» покинул болгарский порт Варна и взял курс на Новороссийск

Учебный корабль «Перекоп» покинул болгарский порт Варна после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии и 22 декабря прибудет в Новороссийскую военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу на Балтийский флот к постоянному месту базирования.

В ходе ремонта корабля конструкторами и технологами 51-го центрального конструкторско-технологического института судоремонта МО РФ, с участием российских предприятий «Морские технологии», «Кризо», «Форсс технологии», «Спецсудоремонт», «Научно-исследовательский институт приборов» разработаны и внедрены различные технические решения, в частности, по обновлению и автоматизации штурманских классов учебного корабля «Перекоп», установке учебных тренажеров и безбатарейной телефонии.

Техническое состояние и использование учебных кораблей для эффективной морской практики останется в постоянном поле зрения Главного командования ВМФ и командования Военного учебно-научного центра ВМФ.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв при постановке задач руководителям военно-морских образовательных учреждений отметил, что в 2017 году наряду с активным развитием учебно-тренажерной базы институтов и училищ должна быть в полном объёме организована морская практика курсантов на учебных и боевых кораблях Военно-Морского Флота.

«Еще до того, как учащимся будут вручены первые офицерские погоны, они должны в полной мере почувствовать под ногами палубу корабля и в дальних походах закрепить свои теоретические знания на практике», — сказал Владимир Королев.

Справочно:

В настоящее время Ленинградская военно-морская база Балтийского флота располагает двумя учебными кораблями «Смольный» и «Перекоп», которые обеспечивают морскую практику будущих офицеров ВМФ России, курсантов Нахимовского военно-морского училища и морских кадетских корпусов.

В 2016 году учебный корабль Балтийского флота «Смольный» совершил несколько учебных дальних морских походов, пройдя в общей сложности более 20 тысяч морских миль. На его борту прошли практику более 500 курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России и морских кадетских корпусов. Маршрут походов «Смольного» проходил через Балтийское, Северное, Чёрное и Средиземное моря, а также Атлантический океан. Корабль побывал с деловыми заходами и неофициальными визитами в портах Кипра, Алжира, Мальты и Греции.

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