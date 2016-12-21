21.12.2016 (21:13)

Состоялась очередная видеоконференция экспертов минобороны РФ и США по вопросам выполнения Меморандума о безопасности полетов в Сирии

21 декабря состоялась очередная видеоконференция экспертов оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 г.

Стороны обменялись мнениями о произошедших с момента последней видеоконференции событий, относящихся к реализации Меморандума.

Стороны подтвердили эффективность данного инструмента обеспечения безопасности, констатировали отсутствие инцидентов в сирийском воздушном пространстве.

Отмечена эффективность взаимодействия ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции по предотвращению инцидентов при выполнении задач по выводу мирного населения и боевиков из восточного Алеппо по согласованным коридорам.

Эксперты России и США согласились, что накопленный опыт должен быть учтен в дальнейшей работе с новой администрацией США, а также в переходный период. Обсужден перечень возможных дополнений к Меморандуму.

Контакты по реализации положений Меморандума будут продолжены. Сроки очередной видеоконференции будут согласованы дополнительно.



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