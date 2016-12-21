21.12.2016 (18:28)

В Северодвинске состоялась церемония подъёма Андреевского флага на большом гидрографическом катере «БГК-2154»

Сегодня в Северодвинске (Архангельская область) состоялась церемония подъёма Военно-морского флага на большом гидрографическом катере проекта 19920 «БГК-2154». Судно официально вошло в состав Северного флота (СФ). Ранее оно успешно прошло полный комплекс государственных испытаний на Белом море.

Подъем Андреевского флага прошел под руководством командира Беломорской военно-морской базы контр-адмирала Владимира Воробьёва. В торжественном мероприятии приняли участие представители главного управления навигации и океанографии Министерства обороны России, судостроительного завода «Вымпел», северодвинские юнармейцы, моряки-североморцы.

Большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2154» был построен на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. Он является пятым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для Военно-Морского Флота России, и вторым, вошедшим в состав Северного флота.

Справочно:

Катер проекта 19920 предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.

Дальность плавания – 1000 миль, экипаж – 12 человек.

Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съёмку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов.

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