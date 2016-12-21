21.12.2016 (19:25)
В Санкт-Петербурге прошел сбор с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил
19—20 декабря в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошел сбор с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
В мероприятии приняло участие руководство Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России, командование центральных военно-медицинских организаций, начальники медслужб видов, родов войск, военных округов и флотов.
С вступительным словом к собравшимся обратился врид начальника ГВМУ Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Александр Власов.
Присутствующим представили фильм-доклад «Результаты деятельности Главного военно-медицинского управления Минобороны России в 2016 году».
В фойе клуба была развернута выставка разработок операторов научной роты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.