21.12.2016 (19:25)

В Санкт-Петербурге прошел сбор с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил

19—20 декабря в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошел сбор с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В мероприятии приняло участие руководство Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России, командование центральных военно-медицинских организаций, начальники медслужб видов, родов войск, военных округов и флотов.

С вступительным словом к собравшимся обратился врид начальника ГВМУ Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Александр Власов.

Присутствующим представили фильм-доклад «Результаты деятельности Главного военно-медицинского управления Минобороны России в 2016 году».

В фойе клуба была развернута выставка разработок операторов научной роты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

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