21.12.2016 (17:35)

Министр обороны России встретился в Москве с премьер-министром Сербии

Сегодня в Москве Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с председателем правительства Сербии Александром Вучичем.

«В октябре в Сербии успешно прошло лётно-тактическое учение «БАРС-2016», – напомнил глава российского военного ведомства во время беседы. – Приятно, что слово «БАРС» расшифровывается как «Братство авиаторов России и Сербии». Мы должны сделать эти учения ежегодными».

Сергей Шойгу также отметил, что на высоком уровне и с большой эффективностью прошло совместное трёхстороннее тактическое учение «Славянское братство - 2016» с участием Белоруссии.

«У нас идет хорошая работа по проведению совместных учений, и мы предполагаем развивать эту практику. В ближайшее время обменяемся утверждёнными планами на 2017 год и, конечно, не можем не вспомнить участие сербской команды в Армейских международных играх-2016, где вы показали довольно неплохие результаты», – добавил Министр обороны России.

Сергей Шойгу пригласил представителей Сербии на международный военно-технический форум «Армия-2017» и следующие Армейские международные игры. Кроме того, он передал приглашение главе оборонного ведомства Сербии Зорану Джорджевичу принять участие в работе VI Московской конференции по международной безопасности в апреле 2017 года и заявил, что Россия готова к наращиванию сотрудничества с Сербией в области военного образования.

Руководитель российского военного ведомства поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за поддержку гуманитарной операции в сирийском Алеппо.

«Признательны за политическую поддержку Сербией нашей инициативы по проведению гуманитарной операции в Алеппо, а также за направление в Сирию партии гуманитарного груза. Сербия не на словах, а на деле подтвердила свою готовность помочь сирийскому народу в трудное для него время, – подчеркнул Сергей Шойгу. – Участие Сербии в предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в Сирии в очередной раз показало доверительное и открытое двустороннее взаимодействие».

В свою очередь, глава правительства Сербии Александр Вучич пригласил Министра обороны России в Белград, выразив надежду на усиление сотрудничества, в том числе в военной области.

«Надеюсь, что мы сможем поднять наше сотрудничество – политическое, экономическое, военное – на очень высокий уровень. Абсолютно уверен, что между нашими народами и странами будут всегда очень хорошие отношения и полное взаимопонимание», – заявил сербский гость.

Александр Вучич также поздравил россиян с наступающим Новым годом и выразил надежду, что он принесет улучшение обстановки в мире.

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