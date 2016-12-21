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21.12.2016 (22:10)

Руководящему составу СВ впервые показали боевые стрельбы с применением робототехнических комплексов «Соратник» и «Нерехта»

На оперативно-специальном сборе с руководящим составом Сухопутных войск (СВ) в подмосковном Алабине впервые была выполнена стрельба при розыгрыше тактического эпизода ведения боя мотострелковым взводом с применением боевой роботизированной военной техники — модульных робототехнических комплексов «Соратник» и «Нерехта». Об этом сообщил сегодня главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

«Что-то в данной технике нас устраивает, что-то нет. Главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями и замечаниями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся современная техника совершенствовалась», — отметил генерал-полковник Олег Салюков.

Он также сообщил, что сбор с руководящим составом СВ проходит ежегодно. Его цель — обсудить новые задачи, стоящие перед Сухопутными войсками, обменяться опытом, получить новые знания.

«За прошедший год значительно расширились функции Главного командования СВ, появились новые задачи, поэтому возникла необходимость ознакомить с ними руководящий состав, выработать пути решения», — подчеркнул главнокомандующий СВ.

В ходе сбора прошли лекции, ознакомительное полевое занятие в парке «Патриот» и стрельбы на полигоне Алабино.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Сухопутные войска , ВВТ
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