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21.12.2016 (17:15)

9 млрд рублей выделено в уходящем году на предоставление жилищных субсидий для военнослужащих ЗВО

В уходящем году более 1500 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), нуждающихся в постоянном жилье, получили денежные выплаты в форме жилищных субсидий на общую сумму около 9 миллиардов рублей.

Данная форма обеспечения жильем позволяет военнослужащим самостоятельно определить место его нахождения и уровень комфортности. Выделенных денежных средств иногда хватает на приобретение двух и даже трех квартир в тех или иных регионах России.

Еще около 1500 тысяч военнослужащих ЗВО получили квартиры в собственность в новостройках.

Около 8000 военнослужащих были обеспечены служебными жилыми помещениями. Данное жилье вторичного жилого фонда высвобождается офицерами, получившими постоянное жилье или убывшими к новым местам службы.

Кроме того, ежегодный прирост количества участников НИС (накопительной ипотечной системы) составляет в округе около 6000 военнослужащих.

Причем, почти 69% участников НИС включена в систему добровольно, то есть, имея право выбора между разными формами жилищного обеспечения.

Столь значительный интерес к участию в военной ипотеке со стороны военнослужащих вызван, прежде всего, возможностью приобретения жилья в собственность уже через три года после вступления в НИС.

В настоящее время в различных стадиях строительства, в том числе и завершения, находятся 112 объектов жилищного фонда, расположенных на территории Западного военного округа и Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Социальная защита , Льготы
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