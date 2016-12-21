21.12.2016 (16:23)

Командующий РВСН инспектирует Козельскую ракетную дивизию по вопросам боевого строительства

Комплексная группа под руководством командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева проводит проверку Козельской ракетной дивизии (Калужская обл.) по вопросам боевого строительства.

Командующий РВСН лично проинспектирует готовность к заступлению на боевое дежурство очередного ракетного полка.

В ходе проверки будет дана оценка состоянию дел на объектах соединения, а также проконтролировано проведение строительно-монтажных работ с учётом дальнейшего перевооружения дивизии на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Генерал-полковник Сергей Каракаев проведет осмотр объектов ракетного полка, в том числе унифицированного командного пункта, шахтных пусковых установок, а также заслушает доклады должностных лиц о решении задач перевооружения перед заступлением на боевое дежурство.

В прошлом году в соединении на боевое дежурство был поставлен первый ракетный полк.

В настоящее время Козельская ракетная дивизия первой в Вооружённых Силах Российской Федерации перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования.

В декабре этого года на боевое дежурство заступят четыре полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН. В 2017 году работы по переоснащению данных дивизий будут продолжены.

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