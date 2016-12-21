21.12.2016 (16:21)

В канун Нового года для заселения военнослужащих в Москве передано почти 2000 квартир

В канун Нового года Главное управление обустройства войск передало под заселение в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России 1805 квартир в столичных новостройках, полностью готовых к приему жильцов.

Чтобы выполнить жилищные обязательства перед военнослужащими, работы по вводу жилья в эксплуатацию были завершены в кратчайшие сроки.

В настоящее время для заселения предлагаются квартиры на ул. Синявинская, д. 11 (корпуса 3 и 4), ул. Левобережная, д. 4 (корпуса 11 и 18) и на ул. Полины Осипенко, д. 8 (корпус 2).

Все новостройки введены в эксплуатацию, подключены к инженерным сетям и переданы на баланс управляющей компании.

Таким образом, после сдачи в эксплуатацию двух корпусов на улице Синявинской, д. 11 полностью завершено заселение этого микрорайона для военнослужащих. Всего в нем расположено 14 многоквартирных домов на 4587 квартир.

Жилой микрорайон на ул. Синявинской стал вторым полностью заселенным столичным районом для военнослужащих. Первым был микрорайон из 12 домов на ул. Большая Очаковская в Юго-Западном округе Москвы.

Работы по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайонах на ул. Левобережная, д. 4 и Полины Осипенко, д. 8 планируется завершить в 2017 году.

После ввода в эксплуатацию всех оставшихся новостроек столичными квартирами будут обеспечены военнослужащие, признанные нуждающимися в жилье до 2015 года. Всем остальным очередникам, вставшим на учет в 2015-2016 годах, будет предоставлена жилищная субсидия.

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