21.12.2016 (15:38)

Руководящий состав Балтийского флота совершенствует методическое мастерство

В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирала Александра Носатова проводится сбор руководящего состава БФ. В мероприятии принимают участие более 100 генералов и офицеров – руководители органов военного управления флота, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

Цель сбора — повышение уровня профессионализма руководящего и командного состава БФ, изучение передовых методик организации и проведения мероприятий боевой подготовки.

В ходе мероприятия, которое продлится несколько дней, будут подведены итоги боевой подготовки в завершившемся учебном году и определены основные задачи на 2017 год.

Для достижения максимального эффекта основные усилия будут сосредоточены на проведении с генералами и офицерами практических занятий.

На базе мотострелкового соединения армейского корпуса участников сбора ознакомят с передовыми методиками по организации обучения и воспитания личного состава, проведения занятий по огневой подготовке на войсковых стрельбищах и директрисах боевых машин, а также эксплуатации, обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

С должностными лицами также проведут практические занятия по работе на автоматизированных системах управления войсками.

По завершении сбора офицеры сдадут зачеты по оперативному искусству, тактической и мобилизационной подготовке, методике организации и проведения учений и занятий по различным предметам боевой подготовки.

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