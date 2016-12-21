21.12.2016 (15:17)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провел личный прием граждан
В общественной приемной Министра обороны Российской Федерации заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов провел личный прием граждан.
На встрече присутствовали представители органов военного управления Минобороны России, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие заявителей.
На личном приеме обсуждались темы, связанные с жилищными и имущественными вопросами.
Все обращения были внимательно рассмотрены, даны соответствующие поручения и предложены конкретные решения.
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