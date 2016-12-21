21.12.2016 (14:09)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии готовятся ко всеармейскому этапу АРМИ-2017

На полигонах в Дагестане и Астраханской области с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии в рамках занятий по-боевому слаживанию проводятся состязания между отделениями, взводами и расчётами.

Командирам батальонов предстоит определить лучших военнослужащих, которые будут представлять флотилию на всеармейском конкурсе АРМИ-2017 «Морской десант».

В ходе состязаний механики-водители бронетранспортеров соревнуются в вождении боевых машин по специальной трассе с преодолением различных препятствий («змейка», колейный мост, окоп, проход в минно-взрывном заграждении), а также в скоростном вождении. Военнослужащие выполняют нормативы по морской десантной подготовке — погрузке (выгрузке) военной техники на десантно-высадочное средство. Наводчики-операторы БТР определяют самых метких в стрельбе по мишеням, имитирующим различные цели.

Кроме того, военнослужащие в составе взводов и в личных первенствах соревнуются в стрельбе из стрелкового оружия и ручных гранатомётов, прохождении полосы препятствий, медицинской и тактической подготовке (занятие и смена огневой позиции, десантирование из бронетранспортёров), а также совершают марш броски на различные дистанции.

Всего в отборочных мероприятиях конкурса Армейских международных игр «Морской десант» на Каспийской флотилии принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц военной техники.

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