21.12.2016 (14:39)

Новобранцы соединения специального назначения ЗВО, дислоцированного в Тамбовской области, совершенствуют десантную подготовку

Военнослужащие, призванные осенью 2016 г. и проходящие службу в соединении специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Тамбовской области, приступили к выполнению прыжков с парашютами Д-6 и Д-10.

К прыжкам были допущены военнослужащие, которые еще до призыва на военную службу получили десантную подготовку в учебных центрах ДОСААФ, а затем в воинских частях прошли обучение на тренажерах и сдали зачеты к практическим прыжкам наравне с военнослужащими по контракту.

Программой подготовки предусмотрено десантирование с высот 600-900 м и 1200-1400 м. Для этого задействуются вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ил-76.

В 2016 г. минимальное количество прыжков, совершенных каждым военнослужащим армейского спецназа ЗВО, составляет в среднем около 12.

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