21.12.2016 (13:58)

На Северный Кавказ прибыло около 4 тыс. военнослужащих, призванных осенью 2016 года

С начала осенней призывной компании 2016 г. в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, прибыло около 4 тыс. военнослужащих молодого пополнения, из них около 1,5 тыс. младших специалистов, окончивших учебные центры Министерства обороны РФ.

В течение первых недель службы солдаты проходят адаптацию. Их не привлекают к несению службы в нарядах, ограничивают физические нагрузки.

Инструкторы-сержанты под контролем офицеров обучают новобранцев азам военного дела, причем отдельно от личного состава воинских частей.

С каждым военнослужащим индивидуально работают психологи. Они тестируют солдат на нервно-психологическую устойчивость и адаптивность в коллективе. Специалисты медслужб проводят углубленное медицинское обследование, по итогам которого даются рекомендации по уровню допустимых физических нагрузок для каждого новобранца.

Военнослужащие по окончании 3-недельного начального курса обучения, прохождения медицинского и психологического обследований приступят к выполнению упражнений учебных стрельб.

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