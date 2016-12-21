21.12.2016 (13:09)

В рамках совместного учения «Индра Нэви-2016» российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы в Бенгальском заливе

В рамках первого дня активной фазы российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви-2016» боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и военно-морских сил (ВМС) Индии отработали ведение противовоздушной обороны (ПВО) с выполнением артиллерийских стрельб.

Также по плану учения экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток.

От Военно-Морского флота России на учение привлечен отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» под руководством заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова.

От ВМС Индии в морской фазе учения задействованы три боевых корабля, подводная лодка, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Руководит отрядом командующий Восточным флотом ВМС Индии контр-адмирал Бисваджит Дасгупта.

Активная фаза учения, в ходе которой российские и индийские корабли отработают вопросы отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу, выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, продлится до 21 декабря.

Также в акватории Бенгальского залива будет проведена досмотровая операция судна силами подразделений индийского спецназа и морской пехоты ТОФ в рамках розыгрыша антипиратского эпизода учения.

Справочно:

Первое российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 г. В 2005 г. совместные российско-индийские военно-морские учения стали носить название «Индра». Затем совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и ВМС Индии проводились в 2007, 2014 и 2015 гг.

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