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21.12.2016 (12:24)

Спецназ Западного военного округа осваивает бронированный автомобиль «Тайфун»

Военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Тамбовской области, начали осваивать новейшие бронеавтомобили «Тайфун», поступившие осенью в соединение по плану переоснащения войск округа.

На специализированном автодроме водители отрабатывают вождение спецтехники в различных погодных условиях по пересеченной местности, учатся маневрировать на скорости, управлять машиной в составе колонны на подъемах и спусках.

На заключительном этапе практических занятий спецназовцев ждет многокилометровый марш с преодолением различных препятствий, в том числе водных, отражение атаки диверсионно-разведывательной группы условного противника.

«Тайфун» представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности и проходимости, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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