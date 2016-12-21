21.12.2016 (11:18)

Для подготовки снайперов ЗВО используется новая уникальная полоса препятствий

Для подготовки снайперов Западного военного округа (ЗВО) используется новая уникальная полоса препятствий, которая отличается не только сложностью, но и увеличенным количеством сооруженных преград.

Объект для обучения снайперов и снайперских пар включает 15 препятствий, представляющих собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Также оборудованы подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды.

Новая полоса препятствий позволяет совершенствовать навыки снайперов по огневой, тактической и специальной подготовке, ориентированию, маскировке позиций, обнаружению и уничтожению условного противника, а также скрытому отходу с занимаемых позиций.

В процессе подготовки снайперов на уникальной полосе препятствий будут применяться игровые приемы обучения, такие как «снайперские дуэли», обнаружение и обезвреживание на время малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты в воздухе.

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