21.12.2016 (10:24)

РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова посетила военная делегация из Танзании

Делегация Вооружённых сил Танзании в течение трёх дней знакомилась в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова с особенностями организации учебного процесса и системой подготовки офицеров ВДВ России.

Особый интерес у гостей из Танзании вызвали воздушно-десантный комплекс, глубоководный бассейн и аэродинамическая труба, где проводятся практические занятия с курсантами по специальной подготовке.

Визит военной делегации Танзании состоялся в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ в 2016 году.

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