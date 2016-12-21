21.12.2016 (09:41)

В Московской области сформирован новый танковый полк – преемник легендарного соединения времён Великой Отечественной войны

В Московской области завершено формирование танкового полка, который станет преемником легендарного соединения времён Великой Отечественной войны и усилит боевой состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

На вооружении полка стоят модернизированные танки Т-72Б3, современные средства разведки, связи, противовоздушной обороны, инженерного обеспечения. Кроме того, он получит Боевое знамя, награды и почётные наименования 1-й гвардейской Чертковской дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова – самого результативного танкового соединения в войне 1941 – 1945 гг.

В боях на мценском направлении танкисты бригады успешно применили новую тактику танковых засад. В ноябре 1941 г. соединение первым в танковых войсках получило наименование гвардейского. Его личный состав также участвовал в битве за Москву, боях на Курской дуге, и в других сражениях ВОВ. 29 танкистов бригады были удостоены звания Героя Советского Союза, а двум из них это звание присваивалось дважды.

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