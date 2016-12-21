21.12.2016 (08:50)

Более 60 тактических учений с боевой стрельбой проведено в войсках ПВО ВВО в текущем году

Соединения и воинские части противовоздушной обороны Восточного военного округа в текущем году провели более 60 тактических учений с боевыми пусками ракет.

На полигоне «Телемба» в Республике Бурятия впервые были выполнены боевые стрельбы расчетов новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» подразделений ПВО мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Приморском крае.

В ходе тактического учения с боевой стрельбой расчеты ЗРК «Тор-М2У» отработали обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней. По воздушным целям было сделано несколько боевых пусков.

Кроме того, войска ПВО округа были задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на пяти крупных полигонах округа в Республике Бурятия (полигон «Телемба»), Сахалинской области (полигон «Успеновский» и полигон «Октябрьский»), Амурской области (полигон «Завитинский»), Приморском крае (полигон «Сергеевский»).

В ходе полевых выходов военнослужащие подразделений войск ПВО округа отработали вопросы несения боевого дежурства на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-300, «Тор-М2У», «Бук», «Оса», «Стрела-10», ЗСУ «Шилка», провели зачетные боевые стрельбы.

В текущем году в полевых выходах войск ПВО приняли участие более 8000 тысяч военнослужащих и свыше 2000 единиц боевой и специальной техники.

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