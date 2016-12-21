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21.12.2016 (07:34)

В Забайкалье начался сбор с руководящим составом общевойскового объединения ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае,  начался сбор с руководящим составом общевойскового объединения ВВО, на котором будут поведены итоги за 2016 год.

Сбор проходит на базе мотострелкового соединения с участием более 1200 военнослужащих.  

Военнослужащим будут продемонстрированы самые современные вооружение и военная техника и их боевые особенности применения. Сбор охватит все аспекты боевой подготовки, материально-технического, бытового и морально-психологического обеспечения военной службы. В ходе сбора будут доведены новейшие методики подготовки военнослужащих, а также в ходе показных ротно-тактических учений на практике продемонстрируют боевые возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Сбор продлится до конца текущей недели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Восточный военный округ
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