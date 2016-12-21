21.12.2016 (02:20)

«Оборонлес» Минобороны России и благотворительный фонд «Я есть!» подарили москвичам праздник

19 декабря благотворительный фонд «Я есть!» при поддержке Правительства Москвы и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России провели ежегодный городской праздник – «Удивительные ёлки».

Мероприятие прошло в самом центре столицы – в Камергерском переулке, напротив МХТ им. Чехова.

Душой праздника стали тёплые мастерские, в которых каждый гость праздника имел уникальную возможность подружиться с особенными детьми и вместе изготовить ёлочные игрушки. Рядом с мастерскими гостей ждали семь «Удивительных ёлок», заботливо выкопанных в лесу и привезенных на праздник военными лесничими «Оборонлеса», которые украсились созданными своими руками игрушками. Помогать наряжать новогодние деревья приехал давние друзья фонда – Филипп Киркоров, Ирина Лачина, Starперцы "Нового радио" Вадим Воронов и Алиса Селезнева, и другие.

Волшебную атмосферу праздника сопровождало открытие фотовыставки #СБУДЕТСЯ! – это десять необычных и сказочных зимних историй, где запечатлены приключения удивительных детей и их друзей.

«Наше общество недостаточно информировано о проблемах семей с особенными детьми, по-прежнему остается больше вопросов, чем ответов, – рассказал советник начальника «Оборонлес» Минобороны России Иван Петров. – Поэтому мы помогаем основателям фонда «Я есть!» в их стремлении повысить осведомленность людей в отношении детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и детским центральным церебральным параличом, что в конечном итоге, позволит изменить отношение общества к особым детям, сделать его более открытым, инклюзивным и толерантным. Это наша первая совместная акция, а весной мы пригласим воспитанников фонда и всех желающих высаживать молодой лес».

В этот день на площадке также работала «Новогодняя почта». Партнёры фонда «Я есть!» – Департамент имущественных отношений Минобороны России и ФГАУ «Оборонлес» подготовили несколько сот открыток, которые повторяли сюжеты фотовыставки. Сюрпризом были прикрепленные к ним пакетики с семенами ели, из которых при правильном уходе можно самим вырастить настоящие деревья. Такую открытку с теплыми пожеланиями в адрес близких желающие могли отправить в любую точку нашей страны прямо с места проведения праздника.

Кроме того, гости праздника принесли множество подарков, которые к Новому году волонтеры доставят воспитанникам детских домов Владимирской области.

Военные лесничие «Оборонлеса» организовали оригинальный конкурс по пилке дров с помощью двуручной пилы, подарили гостям праздника памятные сувениры и угостили всех желающих горячим чаем из настоящего русского самовара.



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