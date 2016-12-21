21.12.2016 (00:03)

Торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения для ВМФ России состоится в Северодвинске 23 декабря

Торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» для подводных сил Военно-Морского Флота состоится на ОАО «СЕВМАШ» в Северодвинске 23 декабря. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва атомному подводному ракетоносцу присвоено наименование «Князь Пожарский».

В церемонии закладки примут участие представители руководства Министерства обороны Российского Федерации, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской Военно-Морской базы, представители администрации Архангельской области и г. Северодвинска, представители Объединенной судостроительной корпорации, центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «СЕВМАШ».

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения. Подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» спроектированы ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Строительство этих подводных лодок ведется строго в соответствии с техническими требованиями Главного командования Военно-Морского Флота.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

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