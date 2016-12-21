Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

21.12.2016 (00:03)

Торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения для ВМФ России состоится в Северодвинске 23 декабря

Торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» для подводных сил Военно-Морского Флота состоится на ОАО «СЕВМАШ» в Северодвинске 23 декабря. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва атомному подводному ракетоносцу присвоено наименование «Князь Пожарский».

В церемонии закладки  примут участие представители руководства Министерства обороны Российского Федерации, Главного командования Военно-Морского Флота, командования Северного флота и Беломорской Военно-Морской базы, представители администрации Архангельской области и г. Северодвинска, представители Объединенной судостроительной корпорации, центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III»  находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «СЕВМАШ».

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения,  применяются новейшие технологии и  последние достижения в области подводного кораблестроения. Подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» спроектированы  ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Строительство этих  подводных лодок ведется строго в соответствии с техническими требованиями Главного командования Военно-Морского Флота.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Подводные силы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false