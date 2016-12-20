20.12.2016 (19:55)

С представителями иностранных государств проведена первая планирующая конференция по подготовке Армейских международных игр

20 декабря в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» организационным комитетом III Армейских международных игр проведена первая планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке АРМИ-2017.

На конференции военным атташе из 42-х государств Африки, Азии, Центральной и Южной Америки и Европы был доведен замысел Игр, места и порядок проведения практических этапов конкурсов, условия приема иностранных команд, на территориях которых проводятся АРМИ-2017, вопросы информационного, материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядок пересечения границы военных эшелонов с военной и специальной техникой.

Также обсуждался вопрос по созданию международного организационного комитета по подготовке АРМИ-2017 и интернациональной судейской коллегии.

Как заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван Бувальцев, III Армейские международные игры пройдут в период с 29 июля по 12 августа 2017 года.

«Предлагается провести 28 конкурсов, включив в их состав 23 существующих и 5 новых. В их числе «Военное ралли» (совершение марша на расстояние более 2 тыс. километров экипажами колесных бронированных машин), «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», «Воин содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств–участников СНГ), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских) с использованием полосы препятствий «Гонки героев», «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военной автоинспекции)», — сказал генерал-лейтенант Иван Бувальцев

АРМИ-2017 пройдут на территории пяти государств (Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Китай).

На территории КНР будет проведено шесть конкурсов — «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан — три — «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов». В Республике Беларусь — «Воин содружества», а Азербайджан проведет конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

Также начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации отметил, что организационным комитетом игр направлены приглашения принять участие в АРМИ–2017 оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

По традиции открытие соревнований пройдет в Подмосковье в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон».

Напомним, победителем II Армейских международных игр в общекомандном зачете стала сборная Вооруженных Сил России, второе общекомандное место завоевали военнослужащие Казахстана, третье место досталось сборной Национально-освободительной армии Китая.

АрМИ-2016 проходили на территории двух стран —России и Казахстана. В соревнованиях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих.

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