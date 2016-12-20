20.12.2016 (11:48)

В Пермском суворовском военном училище выступил Иосиф Кобзон

В Пермском суворовском военном училище (СВУ) прошли торжественные мероприятия, посвященные первой годовщине образовательного учреждения и Дню Ракетных войск стратегического назначения. В них приняли участие народный артист СССР Иосиф Кобзон, заместитель командующего РВСН по тылу генерал-майор Алексей Чикунов, а также губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Почётные гости вручили суворовцам вице-сержантские погоны.

Начальнику Пермского СВУ Виктору Батмазову глава региона передал точную копию шпаги Александра Суворова, которую выдающийся полководец получил от императрицы Екатерины II за победу в сражении при Рымнике, а также сертификат на 250 тыс. рублей на приобретение оргтехники для училища.

В Большом зале филармонии состоялся двухчасовой концерт, на котором перед воспитанниками Пермского СВУ выступил Иосиф Кобзон в сопровождении Симфонического оркестра Минобороны России.

Пермское СВУ создавалось в регионе по соглашению между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Открытое в декабре 2015 года, училище стало первым подобным образовательным заведением на территории страны за последние 25 лет. Здесь обучают военную элиту для оборонно-промышленного комплекса России.

Воспитанники СВУ показывают высокие результаты. Только за первый год из 240 суворовцев сразу около 100 стали победителями и призерами олимпиад, конкурсов, спортивных и творческих турниров.

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