20.12.2016 (16:31)

В 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского открылась выставка, на которой представлен личный архив Ивана Серова — начальника ГРУ в 60-е годы прошлого века

Сегодня, в День работников органов безопасности Российской Федерации, в 3 Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского прошло открытие выставки, на которой был представлен архив мемуаров Ивана Александровича Серова — известного деятеля советских спецслужб, первого председателя Комитета государственной безопасности в 1954–1958 годы, начальника Главного разведывательного управления Генштаба в 1958–1963 годах, генерала армии.

Находясь на таких должностях, являясь одной из ключевых фигур политических событий тех лет, Иван Серов хотел рассказать хотя бы о некоторых из них. Но издать мемуары при жизни ему так и не удалось, потому как многие влиятельные люди того времени не были заинтересованы в их появлении.

Судьба их автора также была далеко не безоблачной, в результате различных причин он лишился своих постов, высоких званий, оказался в полном забвении.

Обнаружены записки и дневники Ивана Серова были совсем недавно его родственниками. И вот наконец книга мемуаров увидела свет. События, отображенные в ней, охватывают весь период службы Ивана Серова в органах безопасности и военной разведки. С небывалой откровенностью и скрупулезностью описывает автор многое из того, чему явился свидетелем и участником. Особый интерес представляют документы, касающиеся решения Серова о сокращении срока пребывания хирурга Войно-­Ясенецкого в красноярской ссылке, предложившего свой хирургический опыт, знания и мастерство для лечения военнослужащих.

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