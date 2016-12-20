20.12.2016 (15:05)

Министр обороны России провел в Москве переговоры с иранским коллегой

Сегодня в Москве Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадным генералом Хоссейном Дехканом.

На встрече глава российского военного ведомства сообщил, что эксперты согласовывают текст Московской декларации о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса.

«Сегодня эксперты работают над текстом Московской декларации о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса. Это добротный, крайне необходимый документ», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

«Все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США или их партнерами, были обречены на провал. Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию «на земле», – отметил Министр обороны России.

«Одобрение декларации на уровне министров обороны и министров иностранных дел предусматривает нашу готовность выступить гарантами и совместно решить актуальные вопросы сирийского урегулирования. Поэтому мы поддерживаем принятие этой декларации», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

По его словам, российские военные специалисты готовы обсудить дальнейшие шаги по взаимодействию в этом вопросе.

В свою очередь, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана выразил готовность к сотрудничеству по вопросам урегулирования сирийского кризиса.

«Мы провели два телефонных разговора и приложили усилия к тому, чтобы показать волю иранской стороны для продвижения сотрудничества с Вами для того, чтобы на заседании с участием министров иностранных дел (по Сирии) можно было бы достичь определенных транспарентных точек», – сказал Хоссейн Дехкан.

Глава военного ведомства Ирана заявил, что видит ключ к улучшению ситуации в этой арабской стране в координации усилий своей страны, России и правительства Сирии.

«Условия, которые складываются сегодня на земле, говорят о том, что коалиция Ирана, России и правительства Сирии имеет очень хорошее влияние на владение ситуацией благодаря координации и тем мерам, которые мы проводили ранее», – отметил иранский министр обороны.

Хоссейн Дехкан также выразил российскому коллеге соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции.

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