20.12.2016 (14:26)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком

Сегодня в Москве Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком.

Во время переговоров глава российского военного ведомства назвал убийство российского посла в Турции терактом в отношении Российской Федерации.

«К сожалению, вынужден начать нашу встречу с произошедшего вчера трагического события — террористического акта, совершенного в отношении РФ в лице нашего посла в Турецкой Республике Андрея Карлова», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны России выразил надежду, что будет проведено тщательное расследование, и виновные будут найдены и наказаны.

«Понимаем, с чем такие акты связаны — с нашей деятельностью по борьбе с международным терроризмом. Должен сразу сказать, что мы не остановимся в этой борьбе и, естественно, со своей стороны продолжим эту борьбу, и уверен, нашими совместными усилиями достигнем результата», — заявил глава российского военного ведомства.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик назвал убийство посла России терактом и пообещал, что виновные будут обязательно найдены, и всю информацию по этому поводу турецкая сторона предоставит РФ.

«Прежде всего, хочу выразить глубокие соболезнования по поводу теракта, который был проведен в отношении посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Хочу эти соболезнования направить как Вам, так и семье Андрея Карлова, российскому руководству и российскому народу», — сказал Фикри Ышик.

«Кто бы ни стоял за терактом, это будет известно, мы их обязательно найдем. Я Вас уверяю, что вся информация, которая будет нами найдена, будет доведена до российской стороны», — добавил министр национальной обороны Турции.

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