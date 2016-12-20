20.12.2016 (13:25)

Военнослужащие Северного флота, участвующие в экспедиции «Путь помора», преодолели половину маршрута

Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота, участвующие в экспедиции «Путь помора», преодолели половину маршрута. Позади осталось 500 километров пути по незнакомой местности в дневное и ночное время.

Группа военнослужащих Северного флота движется на двух снегоходах А-1 с санями, два военных водителя на двух грузовых автомобилях КамАЗ повышенной проходимости сопровождают группу по трассе.

Ежедневно экспедиция преодолевает около 100 километров по пересеченной местности, непроходимой для обычных транспортных средств. Снегоходы арктических мотострелков двигаются первыми, уплотняя снег для следующих за ними на 6 снегоходах и 3 мотобуксировщиках остальных участников экспедиции.

На ночлег путешественники останавливаются как в населенных пунктах, так и в безлюдной местности, в условиях дикой природы, согреваясь и отдыхая в палатках. Каждый военнослужащий обеспечен комплектом арктической формы одежды и спальным мешком.

Во время экспедиции мотострелки и морские пехотинцы СФ выполняют, помимо всего, задачи по тестированию форменного обмундирования и техники в экстремальных режимах эксплуатации.

Экспедиции «Путь помора» проходит под эгидой общественной организации «Северный полюс», которую возглавляет российский полярник Виктор Симонов — соратник известного путешественника Фёдора Конюхова.

Маршрут экспедиции пролегает по территории трех регионов Российской Федерации от города Онега (Архангельская область) до посёлка Зареченск (Мурманская область) и составляет около 1000 километров.

В феврале 2016 года группа военнослужащих отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота уже сопровождала экспедицию известного путешественника Фёдора Конюхова по ледяному покрову и вдоль побережья Белого моря. Тогда совероморцы преодолели около 500 километров от города Онега до города Северодвинска на трех армейских снегоходах А-1.

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