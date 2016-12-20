20.12.2016 (13:02)

В 2016 году интенсивность боевой подготовки береговых войск БФ возросла на треть

В 2016 году в соединениях и воинских частях береговых войск Балтийского флота (БФ) на треть возросла интенсивность боевой подготовки. Так, за год было проведено более 100 тактических учений различного уровня, около 3 тыс. боевых стрельб из стрелкового оружия, ствольной и реактивной артиллерии, 400 стрельб из вооружения боевых машин и систем ПВО, около 700 занятий по вождению бронетехники. В рамках воздушно-десантной подготовки военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений совершили свыше 5 тыс. прыжков с парашютом.

Кроме того, в ходе выполнения задач по морской десантной подготовке с подразделениями морской пехоты БФ было проведено свыше 60 тренировок и учений по погрузке и выгрузке военной техники на большие десантные корабли, высадке морского десанта на необорудованное побережье, а также 10 сборовых мероприятий, свыше 30 тактических учений различного уровня и около 40 боевых стрельб в составе подразделений.

Артиллеристы береговых войск БФ в 2016 учебном году выполнили более 2 тыс. огневых задач из минометов, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, а также отработали огневые задачи с боевыми пусками противотанковых управляемых ракет.

С артиллерийскими, реактивными и противотанковыми подразделения флота проведено более 100 тактических учений с боевой стрельбой, свыше 40 контрольных занятий по стрельбе и свыше 50 тренировок по управлению огнем дивизионов.

В 2017 году приоритетным направлением для командования береговых войск БФ станет качественный подбор и подготовка профессиональных кадров, а также повышение профессионализма личного состава за счет внедрения новых форм и методов обучения. Главным мероприятием нового учебного года станет стратегические учение «Запад-2017».

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