20.12.2016 (12:16)

Военная делегация Азербайджана прибыла с визитом в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

Сегодня на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошла встреча с военной делегацией Азербайджанской Республики. Представители оборонных ведомств двух стран утвердили план посещения объектов, где проходят обучение будущие офицеры Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Знакомство гостей из Азербайджана с профессиональной подготовкой курсантов и учебно-материальной базой вуза будет проходить в Рязани, а также в учебном центре Сельцы (Рязанская область).

Планируется, что офицеры из дружественной страны посетят огневой, воздушно-десантный и конный комплексы, а также осмотрят глубоководный бассейн, аэродинамическую трубу и полигон для практических занятий.

По завершении официальных мероприятий для представителей азербайджанской стороны будет организована обзорная экскурсия по музею ВДВ и достопримечательностям Рязани.

Визит военной делегации Азербайджана проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 23 декабря.

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