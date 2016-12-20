Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.12.2016 (12:16)

Военная делегация Азербайджана прибыла с визитом в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

Сегодня на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошла встреча с военной делегацией Азербайджанской Республики. Представители оборонных ведомств двух стран утвердили план посещения объектов, где проходят обучение будущие офицеры Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Знакомство гостей из Азербайджана с профессиональной подготовкой курсантов и учебно-материальной базой вуза будет проходить в Рязани, а также в учебном центре Сельцы (Рязанская область).

Планируется, что офицеры из дружественной страны посетят огневой, воздушно-десантный и конный комплексы, а также осмотрят глубоководный бассейн, аэродинамическую трубу и полигон для практических занятий.

По завершении официальных мероприятий для представителей азербайджанской стороны будет организована обзорная экскурсия по музею ВДВ и достопримечательностям Рязани.

Визит военной делегации Азербайджана проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России и продлится до 23 декабря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false