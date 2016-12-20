Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

20.12.2016 (11:01)

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО приступили к полетам на повышение классной квалификации

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа приступили к полетам на повышение классной квалификации, которые проходят на военных аэродромах в Ленинградской и Тверской областях, в Карелии.

В течение четырех дней экипажи самолетов и вертолетов отработают фигуры простого и высшего пилотажа в простых и сложных метеоусловиях на максимально и минимально допустимых высотах и скоростях, а также проведут условные воздушные бои, выполнят поражение наземных целей.

Летчики-истребители для подтверждения 1-го класса должны будут продемонстрировать элементы высшего пилотажа — «бочка», «горка», «клин», «петля Нестерова» и другие.

Пилоты и штурманы самолетов-разведчиков выполнят воздушную разведку с определением наземных целей ночью в условиях большой облачности с помощью применения бортовых радиоэлектронных средств разведки.

В полетах принимают участие более 50 экипажей истребителей МиГ-29, МиГ-31БМ, Су-27, Су-35, вертолетов Ми-28Н, Ми-25, Ка-52 и различных модификаций Ми-8.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ВВС , Авиация , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false