20.12.2016 (11:01)

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО приступили к полетам на повышение классной квалификации

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа приступили к полетам на повышение классной квалификации, которые проходят на военных аэродромах в Ленинградской и Тверской областях, в Карелии.

В течение четырех дней экипажи самолетов и вертолетов отработают фигуры простого и высшего пилотажа в простых и сложных метеоусловиях на максимально и минимально допустимых высотах и скоростях, а также проведут условные воздушные бои, выполнят поражение наземных целей.

Летчики-истребители для подтверждения 1-го класса должны будут продемонстрировать элементы высшего пилотажа — «бочка», «горка», «клин», «петля Нестерова» и другие.

Пилоты и штурманы самолетов-разведчиков выполнят воздушную разведку с определением наземных целей ночью в условиях большой облачности с помощью применения бортовых радиоэлектронных средств разведки.

В полетах принимают участие более 50 экипажей истребителей МиГ-29, МиГ-31БМ, Су-27, Су-35, вертолетов Ми-28Н, Ми-25, Ка-52 и различных модификаций Ми-8.

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