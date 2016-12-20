20.12.2016 (09:39)

Снайперы ЗВО готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Снайперский рубеж»

Более 600 снайперов мотострелковых соединений и подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО) начали подготовку к конкурсу «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2017.

Тренировки снайперов проходят на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Псковской и Московской областях.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучили свое штатное оружие, прицелы и типы боеприпасов к нему, теоретические основы меткой стрельбы и особенности баллистики в различных физико-географических условиях, отработали способы передвижения на поле боя.

В ходе начавшегося второго этапа снайперы в дневное и ночное время на практике учатся вести огонь по целям, находящимся за естественными и искусственными укрытиями на дальних и предельных дистанциях.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие совершенствуют навыки скрытного передвижения и маскировки с применением табельных и подручных средств, ведения разведки целей, определения дальностей до них, ведения и корректирования огня.

На завершающем этапе подготовки со снайперами проведут комплексные контрольные занятия, по результатам которых будут определены наиболее подготовленные военнослужащие для участия в окружном этапе конкурса снайперских пар.

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