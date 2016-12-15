15.12.2016 (15:32)

Делегация Минобороны России приняла участие в заседании в Лаосе экспертной группы «СМОА плюс» по гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию

В период с 14 по 15 декабря делегация Минобороны России в г. Вьентьян (Лаос) приняла участие в девятом заседании экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию.

В ходе мероприятия обсуждены итоги международного учения по военной медицине, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, состоявшегося в сентябре 2016 года в Таиланде. Была дана высокая оценка действиям российских военнослужащих.

Выражена заинтересованность в изучении опыта Вооружённых Сил Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обсужден план сотрудничества стран-участниц «СМОА плюс» на 2017-2019 гг. по вопросам гуманитарного содействия и чрезвычайного реагирования, в том числе подготовка проекта постоянно действующей инструкции для регионального урегулирования и координации совместных действий по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

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