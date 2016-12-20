20.12.2016 (06:00)

Более тысячи мероприятий военно-патриотической направленности проведено в 2016 году на базе соединений и воинских частей ВВО

В 2016 году на базе соединений и воинских частей Восточного военного округа с подшефными учреждениями проведено более 1 тысячи мероприятий военно-патриотической направленности.

Итоги военно-шефской работы на территории 11 субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Восточной Сибири подвели в ходе совместного совещания по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, которое прошло в штабе ВВО. В совещании приняли участие представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов, руководители ДОСААФ России в ДФО, ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, Хабаровск), участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также представители администраций и военных комиссариатов краев, областей и республик региона.

Среди основных мероприятий с участием около 3 тысяч подшефных образовательных учреждений муниципальных образований субъектов РФ - военно-спортивные игры «Зарница», «Патриот», учебно-полевые сборы с учащимися по основам военной службы, военно-патриотические акции «День призывника» и «Вахта памяти», «Дни открытых дверей» в воинских частях, а также многочисленные соревнования среди молодежи по военно-прикладным видам спорта.

Кроме того, была отмечена культурно-просветительская составляющая работы с молодежью. В текущем году более 70 тысяч юношей и девушек посетили военные музеи на территории ВВО, гарнизонными художественными коллективами было дано более 50 концертов для учащихся общеобразовательных учреждений в отдаленных гарнизонах. Драматическими театрами округа и Тихоокеанского флота в 2016 году в общей сложности было дано 254 спектакля патриотической направленности, в том числе 50 – детских. Организовано 26 выездов концертных агитбригад в гарнизоны округа.

Командованием ВВО во взаимодействии с правительством субъектов Российской Федерации в течение года проведены церемонии приведения к торжественной клятве юнармейцев в Еврейской автономной области, Хабаровском, Забайкальском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республиках Бурятия и Саха (Якутия).

Обсуждая планы на 2017-й год, участники совещания обозначили ключевым мероприятием юнармейского движения – Всероссийскую военно-спортивную (военно-тактическую) игру под эгидой Минобороны России.

Было решено, что юнармейские отряды будут принимать участие в военных парадах, масштабных мероприятиях военного ведомства – армейские международные игры, Международный военно-технический форум, дни инноваций, фестивали, конкурсы и спортивные состязания.

Центром для проведения основных мероприятий юнармейского движения на территории Восточного военного округа в будущем году станет филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», который создается на острове Русский, на базе флотского музея.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице