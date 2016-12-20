20.12.2016 (06:30)
В общевойсковое объединение ВВО в Забайкалье прибыло более 600 младших специалистов
В соединения и воинские части общевойскового объединения, дислоцированного в Забайкальском крае, поступили свыше 600 младших специалистов.
Более 350 из них – выпускники окружного учебного центра и военной школы поваров, расположенных на территории Забайкальского края.
Также в объединение прибыло около 250 военнослужащих из учебных частей Волгоградской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Ленинградской и Омской областей.
Военнослужащие прибыли к местам прохождения дальнейшей службы в составе воинских эшелонов на пассажирских поездах и самолётами военно-транспортной авиации.
Около 70 процентов прибывших младших специалистов продолжат службу в мотострелковом соединении в Забайкалье.
Военнослужащие являются специалистами войск связи, ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы и войск радиационной, химической и биологической защиты.