20.12.2016 (06:30)

В общевойсковое объединение ВВО в Забайкалье прибыло более 600 младших специалистов

В соединения и воинские части общевойскового объединения, дислоцированного в Забайкальском крае, поступили свыше 600 младших специалистов.

Более 350 из них – выпускники окружного учебного центра и военной школы поваров, расположенных на территории Забайкальского края.

Также в объединение прибыло около 250 военнослужащих из учебных частей Волгоградской, Саратовской, Московской, Нижегородской, Ленинградской и Омской областей.

Военнослужащие прибыли к местам прохождения дальнейшей службы в составе воинских эшелонов на пассажирских поездах и самолётами военно-транспортной авиации.

Около 70 процентов прибывших младших специалистов продолжат службу в мотострелковом соединении в Забайкалье.

Военнослужащие являются специалистами войск связи, ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы и войск радиационной, химической и биологической защиты.

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