20.12.2016 (07:00)

В 2017 году практика внезапных проверок войск и сил ВВО будет продолжена

В 2017 году практика внезапных проверок соединений и воинских частей Восточного военного округа будет продолжена, в частности, в ходе мероприятий будут проверены вопросы приведения войск и сил округа в различные степени боевой готовности, практические действия подразделений в ходе маршей на штатной технике, железнодорожным, авиационным и морским транспортом.

Кроме того, планируется оценить действия войск округа по выполнению учебно-боевых задач, более половины из которых будут выполнены на незнакомых полигонах.

Также к внезапным проверкам будут привлекаться подразделения противодействия терроризму соединений и воинских частей ВВО.

В текущем году в войсках и силах ВВО проведено более одной тысячи внезапных проверок боеготовности разного уровня.

В частности, состоялось несколько масштабных проверок соединений и воинских частей округа под руководством командования округа, около 100 проверочных мероприятий проведено заместителями командующего войсками округа, начальниками родов войск ВВО, около 150 внезапных проверок организовано командующими общевойсковыми объединениями, более 900 - командирами соединений и воинских частей ВВО.

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