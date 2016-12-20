20.12.2016 (01:10)
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова отмечает 218-ю годовщину со дня открытия
19 декабря 2016 года Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова отпраздновала свое 218-летие. На торжественном заседании Ученого совета присутствовали врид начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы-Власов Александр Юрьевич, руководители структурных подразделений академии, ветераны, почетные гости и выпускники разных лет.
Заседание Ученого совета открыл начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова – Председатель ученого совета, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, профессор, генерал-майор медицинской службы Бельских Андрей Николаевич.
Актовую речь на тему «Духовные скрижали Военно-медицинской академии на все времена» зачитал заведующий кафедрой госпитальной терапии заслуженный врач Российской Федерации, профессор Гордиенко Александр Волеславович.
Одним из ярких и запоминающихся моментов праздничного заседания стала церемония вручения дипломов, медалей и мантий «Почетного доктора Российской Военно-медицинской академии» выдающимся ученым-медикам:
- Академику РАН, директору НИИ уха, горла, носа и речи профессору Янову Юрию Константиновичу
- Заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, профессору Левшанкову Анатолию Ильичу.
Празднование по традиции завершились красочным концертом.