20.12.2016 (01:10)

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова отмечает 218-ю годовщину со дня открытия

19 декабря 2016 года Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова отпраздновала свое 218-летие. На торжественном заседании Ученого совета присутствовали врид начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы-Власов Александр Юрьевич, руководители структурных подразделений академии, ветераны, почетные гости и выпускники разных лет.

Заседание Ученого совета открыл начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова – Председатель ученого совета, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, профессор, генерал-майор медицинской службы Бельских Андрей Николаевич.

Актовую речь на тему «Духовные скрижали Военно-медицинской академии на все времена» зачитал заведующий кафедрой госпитальной терапии заслуженный врач Российской Федерации, профессор Гордиенко Александр Волеславович.

Одним из ярких и запоминающихся моментов праздничного заседания стала церемония вручения дипломов, медалей и мантий «Почетного доктора Российской Военно-медицинской академии» выдающимся ученым-медикам:

Академику РАН, директору НИИ уха, горла, носа и речи профессору Янову Юрию Константиновичу

Заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, профессору Левшанкову Анатолию Ильичу.

Празднование по традиции завершились красочным концертом.

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