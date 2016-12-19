19.12.2016 (19:02)

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» вернулся из дальнего похода

Сегодня сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» после выполнения задач дальнего океанского плавания вернулся на главную базу Балтийского флота (БФ) Балтийск.

Дальний поход проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Корабль находился в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, выполнял задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Африканского Рога, другим видам морской экономической деятельности Российской Федерации в различных точках Мирового океана.

В общей сложности «Ярослав Мудрый» за 6 месяцев похода прошел более 30 тыс. морских миль. За это время корабль совершил деловые визиты в Гавану (Куба), Пойнт-Фортин (Республика Тринидад и Тобаго), ряд других иностранных портов.

Во время похода на сторожевике были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали и морские пехотинцы, находящиеся на борту корабля. С ними проведены десятки занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из различных видов оружия.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования БФ, правительства Калининградской области, администрации Балтийска, общественных организаций, родные и близкие военных моряков.

Командир корабля капитан 3 ранга Александр Новожилов доложил командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Александру Носатову о том, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

Командующий флотом от имени членов Военного совета БФ поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе. Экипажу были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросёнок.

Военнослужащие, отличившиеся в дальнем походе, были награждены ведомственными знаками отличия.

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