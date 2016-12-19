19.12.2016 (17:20)

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Сегодня новейший фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после выполнения задач в акватории Средиземного моря.

Корабль под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко в течение 1,5 месяцев решал задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземноморье.

Поход в дальнюю морскую зону являлся для фрегата уже вторым в текущем году. Ранее в сентябре—октябре «Адмирал Григорович» был задействован в мероприятиях XV общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

Справочно:

«Адмирал Григорович» — головной корабль дальней морской зоны проекта 11356. Фрегаты этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость 30 узлов, автономность плавания 30 суток.

Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль», 10-мм артиллерийской установкой, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет.

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