19.12.2016 (18:20)

Отряд кораблей ТОФ вышел из порта Вишахапатнам для участия в морской фазе российско-индийского учения «Индра Нэви–2016»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из порта Вишакхапатнам Республики Индия для участия в активной фазе совместного российско-индийского учения «Индра Нэви–2016», которая пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива.

В море с экипажами кораблей состоятся тренировки по связи, военные моряки отработают вопросы отражения средств воздушного нападения условного противника, совместное маневрирование кораблей в составе тактических групп, элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу, выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также в рамках антипиратского эпизода учения будет проведена досмотровая операция силами подразделений индийского спецназа и военнослужащих подразделений морской пехоты ТОФ.

В ходе береговой части учения, которая проходила с 14 по 18 декабря, военнослужащие двух стран согласовали порядок проведения этапов и эпизодов практических действий в море, взаимодействие досмотровых групп, организацию связи, меры безопасности, условия проведения практических артиллерийских стрельб и упражнений с применением различных видов морского вооружения.

Также с участниками «Индра Нэви–2016» прошла тактическая летучка по выполнению предстоящих задач, проведен инструктаж командиров кораблей по мерам безопасности. Кроме того, тихоокеанцы осмотрели достопримечательности иностранного порта, между моряками двух стан состоялись соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната.

Справочно:

14 декабря отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении «Индра Нэви–2016».

Первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году оно получило название «ИНДРА». Совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и ВМС Индии проводились также в 2007, 2014 и 2015 годах.

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