19.12.2016 (17:40)

В Санкт-Петербурге впервые открылся магазин «Армия России»

Компания «Военторг» открыла первый магазин «Армия России» в здании Ладожского вокзала Санкт-Петербурга.

В ассортименте товаров «Армия России» – более 1000 наименований под брендами «Армия России», «Вежливые люди» и детской линии одежды «Вежливые мишки». Свое место на стеллажах заняли коллекции одежды, аксессуаров, военной формы, обуви, сувенирной продукции, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам.

Новый магазин призван объединить творческую и активную молодежь, ориентированную на патриотические ценности, повысить привлекательность службы в рядах Российской армии. Концепция магазина предполагает создание общности людей, для которых символ «Армия России» является своеобразным поведенческим и моральным ориентиром.

Ранее компания «Военторг» открыла в Санкт-Петербурге магазин одежды в стиле «милитари» под брендом «Вежливые люди».

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