19.12.2016 (16:03)

На Балтийском флоте состоялось освящение Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров

В Балтийске состоялась торжественная церемония освящения десяти Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Инициаторами данного обряда стали командование соединения и священнослужители Патриаршего подворья в Балтийске.

Освящение совершил в присутствии экипажей кораблей настоятель храма Святого Александра Невского иерей Константин Киосев.

Патриотическо-духовное мероприятие стало уже доброй традицией в гарнизоне моряков-балтийцев, на этот раз оно посвящалось памяти святого апостола Андрея Первозванного и было приурочено к Дню Андреевского флага.

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