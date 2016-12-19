19.12.2016 (16:03)
На Балтийском флоте состоялось освящение Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров
В Балтийске состоялась торжественная церемония освящения десяти Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.
Инициаторами данного обряда стали командование соединения и священнослужители Патриаршего подворья в Балтийске.
Освящение совершил в присутствии экипажей кораблей настоятель храма Святого Александра Невского иерей Константин Киосев.
Патриотическо-духовное мероприятие стало уже доброй традицией в гарнизоне моряков-балтийцев, на этот раз оно посвящалось памяти святого апостола Андрея Первозванного и было приурочено к Дню Андреевского флага.
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