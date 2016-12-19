Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

19.12.2016 (16:03)

На Балтийском флоте состоялось освящение Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров

В Балтийске состоялась торжественная церемония освящения десяти Андреевских флагов соединения ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Инициаторами данного обряда стали командование соединения и священнослужители Патриаршего подворья в  Балтийске.

Освящение совершил в присутствии экипажей кораблей настоятель храма Святого Александра Невского иерей Константин Киосев.

Патриотическо-духовное мероприятие стало уже доброй традицией в гарнизоне моряков-балтийцев, на этот раз оно посвящалось памяти святого апостола Андрея Первозванного и было приурочено к Дню Андреевского флага. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false