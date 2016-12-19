19.12.2016 (14:19)

20 декабря в Москве состоится встреча министров обороны России, Ирана и Турции по Сирии

20 декабря в Москве состоится встреча в трехстороннем формате Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Хоссейном Дехканом и министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ышиком.

Встреча будет посвящена обсуждению вопросов сирийского урегулирования и нацелена на содействие выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.



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